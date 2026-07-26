Судя по всему, Иран продолжает атаковать объекты сателлитов США на Ближнем Востоке. В частности, стало известно об ударе по инфраструктуре авиабазы Ахмед аль-Джабер в Кувейте.
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Судя по всему, Иран продолжает атаковать объекты сателлитов США на Ближнем Востоке. В частности, стало известно об ударе по инфраструктуре авиабазы Ахмед аль-Джабер в Кувейте.
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