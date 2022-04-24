Лука Дончич, Таддеус Янг, Донован Митчелл и Руди Гобер – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей плей-офф, который состоялись 23 апреля. Главными героями Топ-10 стояли Лука Дончич («Даллас»), Таддеус Янг («Торонто»), Донован Митчелл и Руди Гобер (оба – «Юта»).
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