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Регионы России

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ФНС направляет детям письма о необходимости уплаты налогов на имущество

ФНС направляет детям письма о необходимости уплаты налогов на имущество

Федеральная налоговая служба (ФНС) информирует, что дети, являющиеся собственниками земельных участков и недвижимости, получают уведомления о необходимости уплаты налогов на имущество.

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