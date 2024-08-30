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  • Владимир Морж
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Украинские хакеры: "Потери под Курском очень большие. Просто страшная цифра"

Украинские хакеры: "Потери под Курском очень большие. Просто страшная цифра"

Известная украинская хакерская группировка "Берегини" слила ряд секретных документов Киева. Данные подтверждают уровень колоссальных потерь противника по всему фронту, в том числе на Курском направлении: Многие из этой 710-й бригады тоже уже погибли.

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Комментарии
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Лидия Пучкова
Язык без костей. &quot;За работу, товарищи !&quot;
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2 час.
Тамара Кукушкина
Сырский предатель русского и украинского народа.Он НИКТО.Ему осталось только пуля в лоб.
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12 мин.
Серж Южанин
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7 мин.

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