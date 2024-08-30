Украинские хакеры: "Потери под Курском очень большие. Просто страшная цифра"

Известная украинская хакерская группировка "Берегини" слила ряд секретных документов Киева. Данные подтверждают уровень колоссальных потерь противника по всему фронту, в том числе на Курском направлении: Многие из этой 710-й бригады тоже уже погибли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии