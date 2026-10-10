Русская весна
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Русская весна

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Впервые за время войны реактивный БПЛА долетел до Львова

Впервые за время войны реактивный БПЛА долетел до Львова

Впервые за время войны реактивный БПЛА долетел до Львова. Также удары уже пару дней наносятся по соседнему Ивано-Франковску.

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