США бьют по Европе: как Россия может на этом заработать?

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Владимир Уфимцев
Вроде бы о политике пишут, но... рука и образ &quot;торгаша из магАзина&quot; - так и светится сквозь строчки опуса... Какая, нах, &quot;выгода&quot;? О чём вы? Страну бы удержать на краю бездны... куда толкали все 30 лет когорта опьянённых вседозволенностью &quot;Б-м избранные либералы&quot;... А теперь, когда НОВЫМ НЮРНБЕРГОМ запахло, слиняли все на ЗАПАД... как зимний снег весной...
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