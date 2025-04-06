США бьют по Европе: как Россия может на этом заработать?

ВУ

Владимир Уфимцев

Вроде бы о политике пишут, но... рука и образ "торгаша из магАзина" - так и светится сквозь строчки опуса... Какая, нах, "выгода"? О чём вы? Страну бы удержать на краю бездны... куда толкали все 30 лет когорта опьянённых вседозволенностью "Б-м избранные либералы"... А теперь, когда НОВЫМ НЮРНБЕРГОМ запахло, слиняли все на ЗАПАД... как зимний снег весной...