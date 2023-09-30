На стройке инфекционной больницы в Новосибирске начались пусконаладочные работы

В рамках выездного совещания площадку новой инфекционной больницы посетили врио первого заместителя Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и врио первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков, руководство министерства здравоохранения новосибирской области.
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