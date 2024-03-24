Теракт в «Крокусе»: кто отвечал за безопасность и кто виноват в гибели людей Ольга ВайленкоПосле ужасающего теракта, произошедшего перед концертом группы «Пикник» в подмосковном концертном комплексе «Крокус сити холл», общество в шоке от числа жертв и непонимания: как это могло произойти? Одно из главных вопросов, который задают себе люди, звучит так: почему охрана не смогла предотвратить нападение террористов и защитить посетителей? Ответ на этот вопрос искали журналисты сайта pronedra.