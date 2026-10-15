Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку обратился к болельщикам красно-белых на русском языке после матча с «Родиной» (4:2) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
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