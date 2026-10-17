It went on to become one of the most widely recognizable TV shows of its era, but initially, nobody knew what to make of Gilligan's Island.
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