Страстная неделя: значения, традиции и суеверия

Страстная неделя является последней неделей Великого поста: от Лазаревой субботы до Пасхи. На этой неделе проводятся богослужения в память о последних днях Иисуса Христа на земле - до Его Распятия и Воскресения.
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