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Примите меры: горящая свалка в Низино может испортить фонтаны Петергофа

Примите меры: горящая свалка в Низино может испортить фонтаны Петергофа

В музее-заповеднике Царское Село восстановят пруды, благодаря нацпроекту «Экология». Используя средства федерального бюджета, водоемы очистят от донных отложений, проведут капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

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