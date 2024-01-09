Примите меры: горящая свалка в Низино может испортить фонтаны Петергофа

В музее-заповеднике Царское Село восстановят пруды, благодаря нацпроекту «Экология». Используя средства федерального бюджета, водоемы очистят от донных отложений, проведут капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
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