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Колосков: санкции ФИФА и УЕФА убивают российский футбол на корню

Колосков: санкции ФИФА и УЕФА убивают российский футбол на корню

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал отстранение российских команд от всех турниров, организованных Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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