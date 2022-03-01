Колосков: санкции ФИФА и УЕФА убивают российский футбол на корню

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал отстранение российских команд от всех турниров, организованных Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал отстранение российских команд от всех турниров, организованных Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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