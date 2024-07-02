Парад ретротранспорта пройдёт в Москве 13 июля

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в День московского транспорта, 13 июля, в центре столицы состоится ставший традиционным парад ретротранспорта — трамваев и автомобилей.
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