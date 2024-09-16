Татарстан вошел в топ-15 регионов с минимальной долей расходов на ЖКХ

Республика Татарстан по итогам 2023 года заняла 12-е место среди регионов России по доле затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах, поднявшись на девять позиций по сравнению с предшествующим годом.
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