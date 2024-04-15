RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Израиль государство террорист ,так что действия палестинцев вполне оправданы.Израилю один путь ,в небытие с такими по...Глава Минобороны ...
  • Георгий Михалев
    Давно пора расхерячить этот анклав иранских и турецких террористов.Глава Минобороны ...
  • Eduard
    Ещё один гоблин!Глава Минобороны ...

В Оренбурге за сутки подтопило ещё тысячу домов

В Оренбурге за сутки подтопило ещё тысячу домов

Администрация Оренбурга заявила, что за сутки в городе подтопило ещё 1 тыс. домов. «По данным на 08:00 (06:00 мск) 15 апреля в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых — многоквартирные дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх