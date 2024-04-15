В Оренбурге за сутки подтопило ещё тысячу домов

Администрация Оренбурга заявила, что за сутки в городе подтопило ещё 1 тыс. домов. «По данным на 08:00 (06:00 мск) 15 апреля в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых — многоквартирные дома.