"Ростех" представил отечественный блок лазерных гироскопов для SJ-100

Корпорация "Ростех" представила российский блок лазерных гироскопов, разработанный КРЭТ. Эти устройства, используемые в бортовых инерциальных навигационных системах (БИНС), необходимы для определения изменений углов ориентации летательных аппаратов.
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