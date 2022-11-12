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Илья Авербух: «Работа ведется большая, идет становление группы. Старший тренер – Масленникова, я больше выступаю куратором»

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 Илья Авербух оценил свой дебют в качестве тренера. Его дуэт Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов занял 6-е место на четвертом этапе юниорского Гран-при России.

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