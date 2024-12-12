Новый абхазский лимит: Жителям дали лишь 2 часа и 48 минут

Из-за остановки работы ИнгурГЭС, в Абхазии введен временный график электроснабжения. "Черноморэнерго" объявило о сокращении подачи электроэнергии, которая будет осуществляться в дневное время в течение 2 часов и 48 минут.
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