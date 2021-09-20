Медвежий угол

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Для регионов и Москвы показывают совсем разные "60 минут" со Скабеевой

Для регионов и Москвы показывают совсем разные "60 минут" со Скабеевой

автор - Ироним У меня дома спутниковое ТВ. Огромная куча каналов (около 500), которые я не смотрю.

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Оzzи О О
Какие то накладки по тв бывают , смотрел Джигурду по Р-1 в рекламу переключил на ОРТ , он с этой же темой , но в другой одежде , я так и не понял , как обсуждают тему два часа назад произошедшую одновременно на двух каналах
Наталья Андросова
Надоели эти скабеевы и соловьевы до тошноты
Garry
Не смотри, кобылко.....тебя к телевизору приковали и заставили смотреть???
Владислав Владислав
Откровенный вброс. Скучно.
Ивановна
Мне 5 каналов хватает
Uri Strukow
У нас 11 часовых поясов. И везде идет "прямой эфир". Разумеется от Владика до Калинингдрада что-то меняется. Передача монтируется. В любой, даже самой пропагандистской передаче, главное- реклама. Чем популярнее передача, тем дороже эфир. Следовательно, оплата участникам. Я присутствовал на приглашении в прямой эфир известного человека. Поняв, что его высказывания отличаются от желания авторов передачи они сказали, что подготовят список вопросов и ответов. Еще раз повторяю, главное не участники и ведущие, а реклама и деньги. И время, в которое все надо уложить. Для этого и нужен ведущий. Он же и дирижер и суфлер одновременно. Там крутятся такие бабки, что нам и не снились. Могут и убить- вспомните Листьева.
Геннадий Блинов
Автор дебил!!!
Татьяна Бушмелева
Хм... "Предсказуемость" это по мнению автора плохо что у человека взгляды одинаковые? На передаче либералы (западники) и украинские небратья говорят одно и тоже, это по мнению автора нормальная предсказуемость ? Ну им одно и тоже отвечают - а это ненормальная предсказуемость?
Александр Клово
Главные деньги получает Скабеева...
Garry
Автор ТРИПИЗДОН
Elena Churkina
Что за бред? Видела повтор по другим каналам на СПУТНИКОВОМ ТВ. Одно и тоже. У автора что, спутники какие-то особенные?

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