Для регионов и Москвы показывают совсем разные "60 минут" со Скабеевой

Медвежий уголПолитикаДля регионов и Москвы показывают совсем разные "60 минут" со Скабеевой автор - Ироним У меня дома спутниковое ТВ. Огромная куча каналов (около 500), которые я не смотрю.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОzzи О ОКакие то накладки по тв бывают , смотрел Джигурду по Р-1 в рекламу переключил на ОРТ , он с этой же темой , но в другой одежде , я так и не понял , как обсуждают тему два часа назад произошедшую одновременно на двух каналахНАНаталья АндросоваНадоели эти скабеевы и соловьевы до тошнотыGGarryНе смотри, кобылко.....тебя к телевизору приковали и заставили смотреть???Владислав ВладиславОткровенный вброс. Скучно.ИвановнаМне 5 каналов хватаетUSUri StrukowУ нас 11 часовых поясов. И везде идет "прямой эфир". Разумеется от Владика до Калинингдрада что-то меняется. Передача монтируется. В любой, даже самой пропагандистской передаче, главное- реклама. Чем популярнее передача, тем дороже эфир. Следовательно, оплата участникам. Я присутствовал на приглашении в прямой эфир известного человека. Поняв, что его высказывания отличаются от желания авторов передачи они сказали, что подготовят список вопросов и ответов. Еще раз повторяю, главное не участники и ведущие, а реклама и деньги. И время, в которое все надо уложить. Для этого и нужен ведущий. Он же и дирижер и суфлер одновременно. Там крутятся такие бабки, что нам и не снились. Могут и убить- вспомните Листьева.ГБГеннадий БлиновАвтор дебил!!!Татьяна БушмелеваХм... "Предсказуемость" это по мнению автора плохо что у человека взгляды одинаковые? На передаче либералы (западники) и украинские небратья говорят одно и тоже, это по мнению автора нормальная предсказуемость ? Ну им одно и тоже отвечают - а это ненормальная предсказуемость?Александр КловоГлавные деньги получает Скабеева...GGarryАвтор ТРИПИЗДОНElena ChurkinaЧто за бред? Видела повтор по другим каналам на СПУТНИКОВОМ ТВ. Одно и тоже. У автора что, спутники какие-то особенные?Комментировать
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