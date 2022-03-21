В фокусе внимания психологов ЦВО – летный состав

В обязательном порядке вырабатываются предложения по укомплектованию экипажей и рекомендации по служебному предназначению (профессиональному росту) летного состава с учетом психологических характеристик.
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