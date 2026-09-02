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Царьград

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Новак: В России 10% НПЗ проходят ускоренный ремонт

Новак: В России 10% НПЗ проходят ускоренный ремонт

На Восточном экономическом форуме вице-премьер Александр Новак сообщил, что около 10% нефтеперерабатывающих заводов в России находятся в ремонте.

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