Экс-разведчик Риттер назвал интервью Путина полезным источником для Запада

Большая часть жителей стран Запада стремятся узнать правду, и интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным познакомит аудиторию с взглядом России на мировую политику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии