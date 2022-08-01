СССР-Россия

1 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Ну и хрен с ним, кому этот пирожок на западе нужен!Александр Ревва с...
  • Jolie
    эх....а ведь Вы правыАлександр Ревва с...
  • Владимир Петросов
    В принципе никто. Барахло выпестованное тупой аудиторией.Александр Ревва с...

Как на Украине культивируется стукачество

Как на Украине культивируется стукачество

Украинская действительность — обыкновенный фашизм. Территория страны, которая пока еще остается под контролем Киева, — один сплошной концлагерь, особенно для тех, кто даже в мыслях не согласен с происходящим на Украине Источник изображения: u-f.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх