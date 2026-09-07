«Во втором тайме «Зенит» показал свою худшую версию. Всё было медленно, никаких комбинаций…» Аршавин

Легенда «Зенита» Андрей Аршавин оценил поражение «сине-бело-голубых» от ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ. «Во втором тайме против армейцев «Зенит» показал свою худшую версию.
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