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Спорт Уик-Энд

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«Во втором тайме «Зенит» показал свою худшую версию. Всё было медленно, никаких комбинаций…» Аршавин

«Во втором тайме «Зенит» показал свою худшую версию. Всё было медленно, никаких комбинаций…» Аршавин

Легенда «Зенита» Андрей Аршавин оценил поражение «сине-бело-голубых» от ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ. «Во втором тайме против армейцев «Зенит» показал свою худшую версию.

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