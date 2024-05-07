Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем радио

Губернатор Нижегородской области, Глеб Никитин, выразил свои теплые поздравления всем работникам и ветеранам радио, телевидения, электронных средств массовой информации и отраслей связи по случаю профессионального праздника - Дня радио.
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