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Олейник: использующим образ княгини Ольги в ВСУ стоит вспомнить о жене Бандеры

Олейник: использующим образ княгини Ольги в ВСУ стоит вспомнить о жене Бандеры

Использование образа княгини Ольги в качестве рекламной кампании ВСУ по привлечению женщин в подразделения по управлению БПЛА никак не вяжется с исторической реальностью.

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