25 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт»

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал уже пятую победу в последних шести встречах. В ночь на 14 февраля в Лос-Анджелесе прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс».