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Царьград

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Новосибирцы подняли планку желаемого МРОТ до 55,4 тыс. рублей

Новосибирцы подняли планку желаемого МРОТ до 55,4 тыс. рублей

Жители Новосибирска к началу осени 2026 года повысили свои представления о том, каким должен быть минимальный размер оплаты труда.

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