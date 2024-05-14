7 вещей, которые делают ваш дом неуютным

Вы когда-нибудь думали, что много зеркал в спальне заставят вас тратить больше времени на уборку дома, а темные плафоны ламп увеличат стоимость электроэнергии? Есть много вещей в доме, к которым мы привыкли и считаем их полезными.
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