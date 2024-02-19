Первый тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры начнется 25 февраля

Первый тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства стартует 25 февраля. О желании участвовать в нем заявили более 2,5 тысячи претендентов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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