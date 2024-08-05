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Добрый Мир

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Островной инстинкт: От тонущей Франции решили бежать колонии

Островной инстинкт: От тонущей Франции решили бежать колонии

14 июля 2024 года в Париже состоялась антифашистская и антиколониальная демонстрация. REUTERS И эти люди говорят нам про «имперские амбиции России»! Франция - единственная страна в Европе, которая до сих пор цепляется за свои колонии, вытягивая из них все соки.

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Комментарии
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Eduard
Западная элита прлностью лживая и держится увласти считая наоод за дураков!
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16 час.

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