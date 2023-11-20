Теперь официально: вице-губернатор Приморского края стал депутатом ЗС ПК

Депутатом Законодательного собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 21 теперь уже официально стал вице-губернатор – заместитель председателя правительства Приморского края Антон Волошко, сообщает PRIMPRESS.
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