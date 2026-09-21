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Владимир Зеленский, Евросоюз, скандалы, СВО

Владимир Зеленский, Евросоюз, скандалы, СВО

Вокруг будущего Владимира Зеленского всё чаще появляются вопросы, которые выходят далеко за рамки текущей украинской политики.

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