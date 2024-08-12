Глава ЗАЭС Черничук: инспекторам МАГАТЭ показали последствия пожара на станции

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующим на ЗАЭС, было максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной беспилотником градирне и что информация в СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.