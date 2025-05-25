Врач объяснил, как магнитные бури могут повлиять на людей, принимающих лекарства

Кардиолог, терапевт и специалист по функциональной диагностике, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью RT поделился мнением о воздействии магнитных бурь на людей, регулярно принимающих медикаменты.
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