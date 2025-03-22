Чем интересны обезьяны-капуцины

Почему так называются Описание Чем питаются Почему считаются умными Можно ли завести дома Почему обезьяны-капуцины так называются Фото: lukaszemanphoto/Shutterstock/FOTODOM Европейские исследователи, посетившие леса Нового Света в XVI веке, заметили, что пучки каштановых волос и своеобразных бакенбардов на голове местных обезьян похожи на образ членов монашеского ордена Сappuccio в переводе с итальянского означает «капюшон».