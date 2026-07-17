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Газета.ру

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Правительство предложило расширить основания для контрактов осужденных с армией

Правительство предложило расширить основания для контрактов осужденных с армией

В Государственную Думу РФ направлен пакет законопроектов, предусматривающих расширение оснований для заключения контракта на прохождение военной службы для лиц, имеющих судимость или совершивших преступления.

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