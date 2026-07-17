Правительство предложило расширить основания для контрактов осужденных с армией

В Государственную Думу РФ направлен пакет законопроектов, предусматривающих расширение оснований для заключения контракта на прохождение военной службы для лиц, имеющих судимость или совершивших преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии