БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сергей Обухов, КПРФ: Аварий в ЖКХ все больше, а власть пытается исправить дело мелкими припарками

Сергей Обухов, КПРФ: Аварий в ЖКХ все больше, а власть пытается исправить дело мелкими припарками

Коммунальные тревоги — лифты, падают, трубы лопаются, планы по модернизации отсутствуют Евгений Берсенев Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press Неделя с 10 по 16 июля стала в России пиковой по аварийности в сфере ЖКХ, говорится в традиционном еженедельном мониторинге Центра исследований политической культуры России (ЦИПКР).

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