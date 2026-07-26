Сергей Обухов, КПРФ: Аварий в ЖКХ все больше, а власть пытается исправить дело мелкими припарками

Коммунальные тревоги — лифты, падают, трубы лопаются, планы по модернизации отсутствуют Евгений Берсенев Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press Неделя с 10 по 16 июля стала в России пиковой по аварийности в сфере ЖКХ, говорится в традиционном еженедельном мониторинге Центра исследований политической культуры России (ЦИПКР).