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Петербуржцам пообещали мокрый снег, переходящий в дожди

Петербуржцам пообещали мокрый снег, переходящий в дожди

Северная столица окажется на пути теплого атмосферного фронта. Минувшей ночью в Санкт-Петербурге подморозило до минус 2,1 градуса, отрицательные ночные температуры были отмечены почти по всей Ленинградской области.

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