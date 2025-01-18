Блокировать доступ в интернет в России могли мощные кибератаки

На этой неделе российские пользователи интернета столкнулись с двумя значительными авариями. 14 января вечером практически все провайдеры и связи, включая крупных участников рынка и государственные сайты, на 20 минут утратили доступ к сети.
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