Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине завершили масштабную реконструкцию водозабора

На Смоленщине завершили масштабную реконструкцию водозабора

Значимый проект в сфере ЖКХ реализован в деревне Ивонино Дорогобужского муниципального округа. Благодаря реконструкции надежным и качественным водоснабжением обеспечены несколько тысяч жителей Дорогобужа, а также жители деревни Ивонино.

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