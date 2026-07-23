На Смоленщине завершили масштабную реконструкцию водозабора

Значимый проект в сфере ЖКХ реализован в деревне Ивонино Дорогобужского муниципального округа. Благодаря реконструкции надежным и качественным водоснабжением обеспечены несколько тысяч жителей Дорогобужа, а также жители деревни Ивонино.