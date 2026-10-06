В Орле передумали проводить проверку систем оповещения в день рождения Путина

Администрация города Орла сообщила о переносе даты плановой проверки систем оповещения населения. Изначально планировалось провести мероприятие 7 октября, но неожиданно проверку перенесли на 9 октября.
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