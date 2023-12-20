stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

3 подписчика

Детали Rise of the Ronin, Marvel’s Venom в 2025, «бета» Skull & Bones, геймплей Mervel’s Wolverine…

Детали Rise of the Ronin, Marvel’s Venom в 2025, «бета» Skull & Bones, геймплей Mervel’s Wolverine…

Игроки остались не в восторге после очередного бета-теста Skull & Bones, продукт всё такой же пресный; украденные хакерами данные Insomniac Games опубликовали в открытом доступе; слиты подробности, дата и 25 минут геймплея Marvel’s Wolverine; в разработке находятся Marvel’s Venom, Marvel’s Spider-Man 3, новая Ratchet & Clank и ещё один проект по X-Men; создатели Rise of Ronin поделились свежими деталями; автор Iron Lung объяснил рост цены; .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх