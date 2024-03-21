The Guardian сообщила об опасениях из-за передачи Украине доходов от активов РФ

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) 22 марта рассмотрят в Брюсселе планы по конфискации процентов с замороженных российских активов и направлению подавляющей части этих денег Украине, однако политики обеспокоены последствиями такого шага.
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