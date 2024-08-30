Девушка, подарившая тело Эшли в Resident Evil 4, показала годный косплей на Эллен Дж...

Девушка, подарившая тело Эшли в Resident Evil 4, показала годный косплей на Эллен Джо из Zenless Zone ZeroКосплеерша PeachMilky, тело которой отсканировали для 3D-модели Эшли из ремейка Resident Evil 4, снялась в новом образе.
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