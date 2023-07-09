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Глава ВГА Харьковской области Ганчев: упаднические настроения в рядах ВСУ ведут к потерям

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: упаднические настроения в рядах ВСУ ведут к потерям

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что жители Купянского района замечают упаднические настроения среди бойцов базирующихся там подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и среди мобилизованных.

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