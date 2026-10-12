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Татар-информ

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В Бугульме определили кандидатов на срочную службу в армии

В Бугульме определили кандидатов на срочную службу в армии

Фото предоставлено Светланой Андреевой В Бугульме состоялось заседание призывной комиссии в рамках осенней призывной кампании 2026 года.

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