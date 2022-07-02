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В первые выходные июля жителей Краснодара ждут семейные праздники

В первые выходные июля жителей Краснодара ждут семейные праздники

Второго и третьего июля семейные мероприятия пройдут в Чистяковской роще и в Городском саду. Организатор обещают концерты творческих коллективов, выставки, лекции и мастер-классы.

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