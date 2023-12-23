Больше соли. Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях

Представим мягкий-мягкий белый батон, с золотистой чуть хрустящей корочкой, ароматным нежным мякишем, на него намазываем очень хорошее сливочное масло, а сверху — два толстеньких кусочка слабосоленой красной рыбы.
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